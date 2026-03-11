Ричмонд
В Госдуме заявили, что Telegram будет работать с перебоями даже с VPN

Специалисты Роскомнадзора способны отслеживать VPN-трафик, и в связи с этим пользоваться мессенджером Telegram без проблем после его блокировки не получится, поскольку обходы тоже «подожмут». Такое мнение в среду, 11 марта, выразил депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

— Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же «тупить» и через VPN, — высказался парламентарий.

Об этом он заявил на пресс-конференции на тему «От запрета рекламы до полной блокировки: что ждет Telegram?», передает News.ru.

2 марта Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке прямого подключения к иностранным VPN-серверам. В ведомстве рекомендовали проверять публикуемые данные и напомнили о недопустимости распространения недостоверной информации. 26 февраля представители РКН предупредили, что россияне стали получать поддельные письма якобы от лица службы, в которых говорится, что с 26 февраля якобы запрещено пользоваться VPN-сервисами на работе.