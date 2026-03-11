«Металлург» впервые в истории стал обладателем Кубка Континента КХЛ

Магнитогорский «Металлург» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и обладателем Кубка континента, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».
Матч, прошедший в Уфе, завершился со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Авторами заброшенных шайб у магнитогорцев стали Роман Канцеров (34‑я минута) и Даниил Вовченко (63‑я минута, в овертайме). У «Салавата Юлаева» отличился Джек Родуолд (38‑я минута).
В другом матче ярославский «Локомотив» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:4. Этот результат сделал магнитогорскую команду недосягаемой для преследователей в турнирной таблице.
Под руководством главного тренера Андрея Разина «Металлург» набрал 101 очко и продолжает лидировать в Восточной конференции. Следующий матч команда проведёт 13 марта в гостях против новосибирской «Сибири».