«Металлург» впервые в истории стал обладателем Кубка Континента КХЛ

Матч, прошедший в Уфе, завершился со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Авторами заброшенных шайб у магнитогорцев стали Роман Канцеров (34‑я минута) и Даниил Вовченко (63‑я минута, в овертайме). У «Салавата Юлаева» отличился Джек Родуолд (38‑я минута).