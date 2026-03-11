Ричмонд
АТОР внесла более 15 отелей Дубая в «черный список» из-за выселения россиян

Более 15 дубайских отелей вошли в так называемый «черный список» за выселение российских туристов и резкое повышение цен. Об этом в среду, 11 марта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Мы считали своим долгом проинформировать регулятора — Минэкономразвития, что в таких-то отелях позволили себе выселить туристов, либо потребовать в три-четыре раза больше денег за размещение. И дальше уже регулятор на уровне государственного взаимодействия информировал, что отели себя так повели, — рассказала Ломидзе.

Она отметила, что туристические операторы не хотят портить отношения с отельерами, но были обязаны сообщить об инцидентах, произошедших с россиянами. По словам директора АТОР, после этого власти Дубая распорядились не выселять российских туристов и не поднимать цены. В результате ситуация сгладилась «по крайней мере, на 90 процентов», передает слова Ломидзе ТАСС.

10 марта представители АТОР сообщили, что в Таиланде находятся около 10 тысяч россиян, которые должны были вылететь домой через аэропорты стран Ближнего Востока. По данным организации, туристические операторы продлевают российским путешественникам проживание и подбирают новые варианты перелетов, в том числе через Китай или Узбекистан.

