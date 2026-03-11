В Ростовской области один мусорный полигон потушили, еще два горят

В Ростовской области из трех горящих мусорных полигонов удалось потушить один, еще на двух ведутся работы. Об этом 11 марта сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ликвидация возгорания на полигоне отходов в городе Шахты продолжается в условиях сложных погодных условий. Как отметила глава ведомства, из-за усиления ветра наблюдается увеличение площади тления мусора и распространение дыма. Работы по тушению не прекращаются ни днем, ни ночью. Чтобы справиться с огнем, группировку спецтехники пришлось нарастить до девяти единиц.
В настоящий момент на объекте проводится послойная пересыпка горящих отходов грунтом. Министр подчеркнула, что задействованы все необходимые ресурсы, а ситуация остается на личном контроле до полного завершения работ.
Также Антонина Пшеничная доложила о ситуации на других полигонах области. В Зернограде было зафиксировано возгорание отходов. Там очаг тления охватил площадь порядка 700 квадратных метров. На месте работает шесть единиц техники, включая бульдозер, экскаватор, погрузчик, три самосвала и пожарную машину. Завершить работы планируется к 18 марта.
Кроме того, ликвидирована чрезвычайная ситуация на свалке в Каменске-Шахтинском. Там специалисты методом пересыпки грунтом потушили тление на площади около 50 квадратных метров. По последним данным министра, задымление полностью ликвидировано, новых очагов возгорания не выявлено.