Вечерний@Калининград: деньги в постамент, транспорт и история на страницах газет

Здесь стоит обратить особое внимание, что постамент появился на площади перед собором давным-давно. Причем деньги на его установку выделялись из городской казны в срочном порядке — невиданные по тем временам 5,7 млн рублей (да и по нынешним — цена квартиры в Калининграде). Тогда чиновники убеждали городских депутатов, что работы необходимо завершить до 15 ноября 2015 года. И тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл, а установить памятник планировалось якобы к его очередному визиту. Ведь в прежние времена предстоятель РПЦ регулярно навещал Калининград в середине ноября, когда по стечению обстоятельств свой день рождения отмечал экс-мэр, а ныне сенатор Александр Ярошук. Однако памятник так и не появился — спустя год Ярошук говорил, что у меценатов не нашлось средств. После этого на постаменте установили крест.