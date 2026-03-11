Ричмонд
Репродуктолог Дворцов рассказал, у кого могут родиться близнецы

Репродуктолог Кирилл Дворцов заявил, что двойня чаще рождается у женщин после 35 лет.

Источник: Аргументы и факты

Спланировать рождение близнецов для супружеской пары невозможно. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

По словам специалиста, даже при проведении ЭКО нет никаких гарантий, что имплантируются оба перенесенных эмбриона. В редких случаях может произойти так, что приживутся оба или один из них разделится, что приведет к тройне. Такие ситуации врач назвал чудовищными с точки зрения вынашивания беременности.

Дворцов также отметил, что наследственные признаки родителей не влияют на появление двойни при естественном зачатии. Вероятность рождения близнецов составляет всего 1−2 процента и чаще увеличивается с возрастом матери, особенно после 35 лет. Повлиять на этот процесс или предсказать его невозможно.

Ранее профессор Ирина Огнева рассказала о проблемах деторождения в космосе.