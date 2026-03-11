В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов во вторник рассказал, что аномально теплая погода с температурой до плюс 12 градусов ожидается в городе с четверга по субботу. Как уточнил синоптик, последний температурный рекорд на 12 марта в Петербурге составляет плюс семь градусов, на 13 марта — плюс восемь градусов, на 14 марта — около плюс десяти градусов.