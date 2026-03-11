В Петербурге может быть побит вековой температурный рекорд 12 марта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге, где в среду воздух прогрелся почти до плюс 11 градусов, в четверг может превзойти рекорд, который держится с 1921 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов во вторник рассказал, что аномально теплая погода с температурой до плюс 12 градусов ожидается в городе с четверга по субботу. Как уточнил синоптик, последний температурный рекорд на 12 марта в Петербурге составляет плюс семь градусов, на 13 марта — плюс восемь градусов, на 14 марта — около плюс десяти градусов.
«Это не март, это, скорее, апрель… Итак, максимальная температура сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге составила плюс 10,9 градуса — таков теперь суточный рекорд тепла для 11 марта… Завтра… Санкт-Петербург пойдет на второй мартовский рекорд тепла: пока для 12 марта он составляет плюс 7,3 градуса и держится больше века, с 1921 года», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Санкт-Петербурге — плюс четыре градуса, скорость южного ветра не превышает двух метров в секунду.