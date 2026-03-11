ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможной атаке со стороны Ирана

В заявлении ФБР говорится, что иранские войска якобы планировали совершить внезапное нападение с использованием беспилотников с неопознанного судна у берегов Соединенных Штатов.
При этом в предупреждении бюро не содержится информации о том, в какое время будут совершены удары и какими будут цели Ирана.
Кроме того, в ведомстве предполагают, что необходимое для совершения ударов оборудование может быть заранее размещено — либо на суше, либо на кораблях в море.
Напомним, ранее сообщалось, что иранские военнослужащие сбили уже 11 ценных беспилотных летательных аппаратов США — MQ‑9, стоимость которых оценивается в 330 млн долларов (26 млрд рублей).