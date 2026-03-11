Ричмонд
ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможной атаке со стороны Ирана

Федеральное бюро расследований предупредило полицейские управления Калифорнии о возможной атаке Ирана на западное побережье США.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило полицейские управления Калифорнии о возможной атаке Ирана на западное побережье США, передает телеканал ABC News со ссылкой на документ.

В заявлении ФБР говорится, что иранские войска якобы планировали совершить внезапное нападение с использованием беспилотников с неопознанного судна у берегов Соединенных Штатов.

При этом в предупреждении бюро не содержится информации о том, в какое время будут совершены удары и какими будут цели Ирана.

Кроме того, в ведомстве предполагают, что необходимое для совершения ударов оборудование может быть заранее размещено — либо на суше, либо на кораблях в море.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские военнослужащие сбили уже 11 ценных беспилотных летательных аппаратов США — MQ‑9, стоимость которых оценивается в 330 млн долларов (26 млрд рублей).

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше