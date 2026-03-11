Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев оценил вероятность приглашения сборной России на ЧМ вместо Ирана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. В своём телеграм-канале он заявил, что место иранской команды на турнире могла бы занять сборная России.

Источник: Life.ru

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3! В полуфинале дрогнет Америка — 7:10, а в четвертьфинале Аргентина — 5:13!» — написал Губерниев.

При этом Губерниев считает, что сборную России не пригласят на ЧМ после отказа Ирана. Он обосновал свою точку зрения, указав на крайне напряжённую атмосферу в отношениях между США и РФ. Исходя из этого, он предположил, что американская сторона вряд ли поддержит инициативу по приглашению российских спортсменов.

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше