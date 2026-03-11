Ричмонд
Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнет снежный покров

Тишковец: снежный покров в Москве исчезнет на 2 недели раньше положенного срока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве исчезнет на две недели раньше положенного срока, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая долговременное мартовское тепло и стабильное положительное отклонение температуры от нормы, сугробы будут таять — с нынешних 44 сантиметров до одного-шести сантиметров в конце текущего месяца, а с наступлением апреля, который обещает быть очень теплым — на три-четыре градуса выше климатической нормы — снежный покров в Москве на две недели раньше установленного срока исчезнет», — рассказал Тишковец.