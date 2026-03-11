Житель Китая нашёл в утке золото почти на 12 тысяч юаней

Птиц держали на вольном выгуле рядом с рекой, где раньше велась золотодобыча. Мужчина предположил, что утка могла проглотить частицы вместе с илом или песком. Как отметили в местном бюро природных ресурсов, окончательно подтвердить происхождение находки должна экспертиза. Впрочем, чиновники признали, что история выглядит правдоподобно: в прошлом году жители уже находили в этом же водоёме больше 10 граммов золота, когда промывали песок.