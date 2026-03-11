Житель Китая нашёл в утке золото почти на 12 тысяч юаней

Житель китайской провинции Хунань нашёл в утке около 10 граммов золота стоимостью почти 12 тысяч юаней (примерно 138 тысяч рублей). Об этом пишет South China Morning Post.
Необычную находку в феврале сделал житель уезда Лунхуэй по фамилии Лю, когда разделывал забитую птицу. Частицы металла обнаружили в желудке кряквы. После проверки выяснилось, что это настоящее золото.
Птиц держали на вольном выгуле рядом с рекой, где раньше велась золотодобыча. Мужчина предположил, что утка могла проглотить частицы вместе с илом или песком. Как отметили в местном бюро природных ресурсов, окончательно подтвердить происхождение находки должна экспертиза. Впрочем, чиновники признали, что история выглядит правдоподобно: в прошлом году жители уже находили в этом же водоёме больше 10 граммов золота, когда промывали песок.
Река Чэньшуй, которая протекает через уезд, с 1970-х до 1990-х была местом настоящей золотой лихорадки. Позже частную добычу там запретили. Согласно китайским законам, все полезные ископаемые принадлежат государству, поэтому вопрос о том, кому достанется найденное золото, остаётся открытым.
