В перечень террористов внесли мать и сына, которые отрицали существование России

Росфинмониторинг внес в перечень террористов мать и сына, которые являлись участниками запрещенной организации «Граждане СССР»*

Источник: Комсомольская правда

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов мать и сына, которые являлись участниками запрещенной организации «Граждане СССР»* и отрицали существование России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рыбина Юлия Викторовна**, 10.12.1986 года рождения, Рыбин Ярослав Станиславович**, 27.12.2003 года рождения», — приводятся данные в перечне Росфинмониторинга.

Ранее KP.RU сообщал, что мать и сын были осуждены в Сочи за участие в экстремистской организации и склонение к деятельности в ней. В 2025 году Рыбины* были задержаны сотрудниками ДПС, находясь в машине с гербовой символикой «СССР». У них были паспорта и документы граждан СССР.

Позднее суд в Сочи приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима, назначив пять лет для матери и три года для сына.

*Организация, признанная экстремистской на территории РФ.

**Лица, признанные террористами и экстремистами на территории РФ.