В перечень террористов внесли мать и сына, которые отрицали существование России

Ранее KP.RU сообщал, что мать и сын были осуждены в Сочи за участие в экстремистской организации и склонение к деятельности в ней. В 2025 году Рыбины* были задержаны сотрудниками ДПС, находясь в машине с гербовой символикой «СССР». У них были паспорта и документы граждан СССР.