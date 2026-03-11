Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная ссора в Немане: женщина ударила мусатом бывшего мужа и ранила гостя

В Калининградской области 36-летняя жительница посёлка Жилино предстанет перед судом по трём уголовным статьям. Всё случилось в декабре 2025 года в квартире на улице Суворова. Пьяная женщина угрожала убийством бывшему супругу, а затем ударила его мусатом (стержень для заточки ножей) по голове. Медики квалифицировали травму как лёгкий вред…

Источник: Янтарный край

В Калининградской области 36-летняя жительница посёлка Жилино предстанет перед судом по трём уголовным статьям. Всё случилось в декабре 2025 года в квартире на улице Суворова.

Пьяная женщина угрожала убийством бывшему супругу, а затем ударила его мусатом (стержень для заточки ножей) по голове. Медики квалифицировали травму как лёгкий вред здоровью.

Гость, который пытался успокоить разбушевавшуюся хозяйку, попал под горячую руку — размахивая ножом, женщина по неосторожности ранила и его. Ущерб здоровью оказался тяжёлым.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.