Пьяная ссора в Немане: женщина ударила мусатом бывшего мужа и ранила гостя

В Калининградской области 36-летняя жительница посёлка Жилино предстанет перед судом по трём уголовным статьям. Всё случилось в декабре 2025 года в квартире на улице Суворова. Пьяная женщина угрожала убийством бывшему супругу, а затем ударила его мусатом (стержень для заточки ножей) по голове. Медики квалифицировали травму как лёгкий вред…