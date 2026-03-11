Ростовская область направила в Китай более 38 тонн мяса птицы и пуха

С 2 по 6 марта из Ростовской области в Китай экспортировали более 38 тонн мяса птицы и пуха. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Ведомство осуществило контроль двух экспортных партий животноводческой продукции.
Специалисты провели досмотр грузов на пунктах полного таможенного оформления, расположенных на территории Ростовской области. Общий вес продукции составил 38,6 тонны. В структуре экспорта преобладали субпродукты птицы (25 тонн), а также пухоперьевая смесь (13,6 тонны).
По итогам экспертизы товары признаны соответствующими ветеринарно-санитарным нормам и требованиям, предъявляемым Китаем к импортируемой продукции.
