Ростовская область направила в Китай более 38 тонн мяса птицы и пуха

С 2 по 6 марта из Ростовской области в Китай экспортировали более 38 тонн мяса птицы и пуха. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Ведомство осуществило контроль двух экспортных партий животноводческой продукции.