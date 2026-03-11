Орбан позвонил дочерям и призвал их не бояться угроз с Украины

После угроз со стороны президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 11 марта, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен его звонок дочерям. Политик призвал их не бояться громких заявлений из Киева.
— Дорогая Флора, это папа. Послушай, ты точно увидишь в новостях, что украинцы угрожали теперь не только мне, но и вам, детям и внукам. Если что-то не так или увидишь что-то, говори. Но, на мой взгляд, надо принимать всерьез, но нельзя бояться, — заявил Орбан.
Также он позвонил дочерям Розе и Саре, передает Telegram-канал Clash Report.
5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». Кроме того, 11 марта бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Виктору Орбану. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет. В связи с этим экс-генерал призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».