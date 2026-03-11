Врач Крашкина рассказала о ярком симптоме тревожного расстройства

Постоянное беспокойство без видимой причины, которое мешает работе и личной жизни, может указывать на тревожное расстройство. В беседе с «Лентой.ру» об этом предупредила психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Врач пояснила, что тревога перед важными событиями считается нормальной. О расстройстве речь идет, когда чувство страха возникает беспричинно, присутствует постоянно и кажется непреодолимым. Человек не может полноценно спать, работать и общаться на фоне внутреннего напряжения.
Крашкина добавила, что при таких состояниях людей преследуют навязчивые мысли о грядущих неприятностях, позоре или собственной несостоятельности. Нередко возникает желание избегать любых ситуаций, провоцирующих тревогу. Физическими симптомами могут быть учащенное сердцебиение, одышка, дрожь, потливость и головокружение.
Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии.