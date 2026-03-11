Врач Крашкина рассказала о ярком симптоме тревожного расстройства

Врач пояснила, что тревога перед важными событиями считается нормальной. О расстройстве речь идет, когда чувство страха возникает беспричинно, присутствует постоянно и кажется непреодолимым. Человек не может полноценно спать, работать и общаться на фоне внутреннего напряжения.