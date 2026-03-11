Дмитрий Миляев: Ребята, прошедшие СВО, — сегодня самые замечательные наставники

Проект, включающий 15 различных модулей, стал реальным социальным лифтом. Статистика говорит сама за себя: подано 2083 заявки, из них более 1300 — от уникальных кандидатов. Причем интерес к тульской инициативе проявили жители Орловской, Кемеровской, Мурманской областей и других регионов. Услуги уже оказаны по 1228 обращениям.
«Проект “Герой71” — институт новой жизни для каждого его участника, — подчеркнул Дмитрий Миляев. — Важно, чтобы они продолжали общаться и после завершения обучения, трудоустройства, не утрачивали связь друг с другом и со своими наставниками. “Герой 71” должен стать не просто центром поддержки, адаптации, самореализации, но и домом для общения ребят».
Наибольшей популярностью пользуются модули, связанные с карьерой в органах власти и трудоустройством на ведущих производствах. Заявку на это направление подали 372 человека Результат уже есть: 20 участников получили новые должности или повышены, четверо вошли в Молодежный совет Правительства Тульской области, а трое стали помощниками депутатов. Губернатор поручил до 1 октября 2026 года обеспечить работой 80% участников этого направления. Кроме того, дано указание разработать рекомендации по приоритетному рассмотрению кандидатов из числа участников программы на вакансии в органы власти.
Активно развивается и блок «Трудоустройства на востребованные вакансии»: около 200 заявок, 69 человек уже работают. Остальные проходят переобучение или участвуют в мероприятиях по карьерному совершенствованию. Дмитрий Миляев акцентировал внимание на важности системной обратной связи с предприятиями через электронные сервисы, чтобы отслеживать карьерный рост ребят.
В модуле «Получи образование» для участников доступны все уровни — от дополнительного и среднего профессионального образования до вузов. 36 человек поступили в университеты на платные отделения, причем 95% затрат компенсирует бюджет. Глава региона поручил добавить в список компенсируемых направлений юриспруденцию, отметив, что эти знания востребованы в силовых структурах. Также поступила рекомендация активнее заключать целевые договоры с предприятиями для студентов из числа ветеранов и их семей.
Отдельное внимание — предпринимательству, в том числе, в аграрной сфере. Шесть человек открыли самозанятость, девять зарегистрировали ИП. В агросфере обучение прошли 26 участников, а десять уже получили гранты. Губернатор призвал не оставлять фермеров один на один с рынком, помогать им со сбытом, чтобы они чувствовали финансовую устойчивость.
Не забыта и общественно-политическая деятельность. Восемь ветеранов стали муниципальными депутатами. До конца года отделения организации «Ветераны вооруженных конфликтов» должны открыться в каждом муниципалитете.
В спортивном блоке 11 ветеранов обучаются в Университете Льва Толстого по программе «Адаптивное физическое воспитание». Правительство компенсирует 95% стоимости, а вуз добавляет скидки за результаты ЕГЭ. Дмитрий Миляев поручил продлить проект минимум на три года, чтобы готовить тренеров по адаптивной физкультуре. Помимо этого, глава области потребовал провести до 15 мая инвентаризацию спортобъектов на предмет доступности и оснащенности.
Важнейшая тема — патриотическое воспитание. 78 заявок поступило через сервис «Работай с молодежью». "Человеческое касание рождает понимание, — отметил губернатор, призывая активнее привлекать ветеранов к форумам и встречам с подрастающим поколением.
На особый уровень выходит и модуль «Наставничество». Уже сформирован календарь мероприятий и пул спикеров. Однако, по словам Дмитрия Миляева, этого мало: «Пора из наставляемых делать наставников. Многие ребята, которые прошли СВО, прошли наш проект “Герой 71”, прошли обучение, понимают систему, нашли себя в профессии, активно сами взаимодействовали с наставниками — на сегодня именно они — самые замечательные наставники!».
В завершение Дмитрий Миляев поручил держать на контроле трудоустройство участников с инвалидностью и активнее вовлекать в общественную жизнь тех бойцов, кто еще не присоединился к проекту, ведь две трети вернувшихся уже стали частью «Герой71».