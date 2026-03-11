Дмитрий Миляев: Ребята, прошедшие СВО, — сегодня самые замечательные наставники

Наибольшей популярностью пользуются модули, связанные с карьерой в органах власти и трудоустройством на ведущих производствах. Заявку на это направление подали 372 человека Результат уже есть: 20 участников получили новые должности или повышены, четверо вошли в Молодежный совет Правительства Тульской области, а трое стали помощниками депутатов. Губернатор поручил до 1 октября 2026 года обеспечить работой 80% участников этого направления. Кроме того, дано указание разработать рекомендации по приоритетному рассмотрению кандидатов из числа участников программы на вакансии в органы власти.