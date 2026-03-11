Conversation: аппендикс играет важную роль в иммунной системе

Аппендикс является важным органом для эволюции, который участвует в формировании иммунной системы, передает The Conversation.
Как пишет издание, исследования показывают, что структура, подобная аппендиксу, независимо развивалась у трех разных линий млекопитающих — сумчатых, приматах и грызунообразных. Когда признак формируется многократно и независимо, то это значит, что он обеспечивает устойчивое преимущество для эволюции. Издание обращает внимание, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе.
«Аппендикс поддерживает иммунную систему. Он содержит лимфоидную ткань — иммунные клетки, которые помогают контролировать микробную активность», — сказано в материале.
Кроме того, как отмечается, в детском и подростковом возрасте, когда иммунитет только формируется, аппендикс в особенности богат лимфоидными структурами. Они участвуют в выработке антител, в частности, иммуноглобулина А. Это необходимо для нейтрализации патогенов.
