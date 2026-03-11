Conversation: аппендикс играет важную роль в иммунной системе

Как пишет издание, исследования показывают, что структура, подобная аппендиксу, независимо развивалась у трех разных линий млекопитающих — сумчатых, приматах и грызунообразных. Когда признак формируется многократно и независимо, то это значит, что он обеспечивает устойчивое преимущество для эволюции. Издание обращает внимание, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе.