Conversation: аппендикс играет важную роль в иммунной системе

Исследователи определили роль аппендикса в теле человека.

Источник: Аргументы и факты

Аппендикс является важным органом для эволюции, который участвует в формировании иммунной системы, передает The Conversation.

Как пишет издание, исследования показывают, что структура, подобная аппендиксу, независимо развивалась у трех разных линий млекопитающих — сумчатых, приматах и грызунообразных. Когда признак формируется многократно и независимо, то это значит, что он обеспечивает устойчивое преимущество для эволюции. Издание обращает внимание, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе.

«Аппендикс поддерживает иммунную систему. Он содержит лимфоидную ткань — иммунные клетки, которые помогают контролировать микробную активность», — сказано в материале.

Кроме того, как отмечается, в детском и подростковом возрасте, когда иммунитет только формируется, аппендикс в особенности богат лимфоидными структурами. Они участвуют в выработке антител, в частности, иммуноглобулина А. Это необходимо для нейтрализации патогенов.

Ранее врач-эндокринолог Инна Левченко объяснила, почему кишечник принято считать крупнейшим иммунным органом человека.