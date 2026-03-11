Фельдшер рассказала, как спасала солдат под обстрелами противника на СВО

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне спецоперации. В этот раз он поговорил с сержантом Катериной, фельдшером гаубичного артиллерийского дивизиона группировки «Запад».
Сержант Катерина, фельдшер гаубичного артиллерийского дивизиона группировки «Запад», пошла на контракт по собственному решению и под огнем спасала тех, кто уже почти терял силы держаться за жизнь.
Контракт сержант подписала осознанно.
— Хотелось помогать парням на линии боевого соприкосновения. И действительно, мои умения и навыки помогли спасти жизни многих бойцов, — говорит Катерина.
До этого у нее была мирная медицинская практика, в том числе опыт работы в реанимации. Именно этот опыт позднее не раз пригодился там, где времени на размышления уже не оставалось. Родные, конечно, переживали. Иначе быть не могло.
По штату Катерина — фельдшер дивизиона. Но служба быстро перестает укладываться в сухие должностные рамки, когда подразделение живет боевой работой. Приходилось часто бывать непосредственно у линии боевого соприкосновения, участвовать в эвакуации раненых, оказывать первую помощь в обстановке, где до ближайшего укрытия порой далеко.
— Все моменты запоминаются, их не вычеркнуть из памяти, и все случаи особенные по-своему, — говорит она.
Один из таких случаев связан с тяжелораненым бойцом, который попал на эвакуацию в состоянии, требовавшем немедленных и грамотных действий. Катерина не растерялась.
— У нас на эвакуацию попал тяжелораненый боец, ему нужна была именно квалифицированная медицинская помощь. Я до СВО работала в реанимации и знала, что делать в таких случаях. Начала оказывать помощь, — объясняет Катерина.
Почти сразу по месту начала работать вражеская артиллерия. Обычная логика в такой момент требует одного: искать укрытие, спасать себя, переждать. Но на войне обычная логика часто сталкивается с другой — профессиональной, внутренней, той, которую человек либо принимает целиком, либо не выдерживает вовсе.
— Конечно, стало страшновато — больше не за себя, а за этих парней, которые оказались у нас. Очень плотно работали именно по нам, — рассказывает сержант.
Боец, которому она оказывала помощь, кричал, чтобы она уходила и пряталась в блиндаже. «Он кричал, чтобы я бежала и пряталась. Но мой долг перед ним и его жизнью оказался сильнее, и я осталась дальше помогать ему». В этой короткой фразе — весь смысл ее службы. Остаться. Не потому, что не страшно. А потому, что уйти нельзя. Тот боец выжил.
— Самым трудным сначала было работать под обстрелами противника. Но достаточно быстро я к этому привыкла. А физическая тяжесть — это пустяки, она присутствует у всех, и это нормально, — объясняет сержант.
Ясное понимание: трудности здесь общие, и принимать их надо как часть службы. Такое отношение особенно ценят в подразделении, где любой человек виден очень быстро, без лишних слов и объяснений. С сослуживцами у нее отношения сложились с первого дня.
— Конечно, были опасения. Я не работала ранее только в мужском коллективе и не знала, как это будет. Но парни приняли меня, расположили, всегда оказывают всяческую поддержку, никогда не бросят в беде. Мы с ними стали как одна большая и дружная семья, — говорит Катерина.
Эта фронтовая семейность не имеет ничего общего с красивыми формулами. Она рождается из совместной работы, доверия, понимания, что рядом — люди, которые прикроют, вынесут, помогут, подставят плечо. В боевой медицине это особенно важно. Медик редко действует в одиночку. Его всегда прикрывают, сопровождают, вытаскивают раненых вместе с ним, помогают на эвакуации.
Служба женщин в зоне СВО давно перестала быть чем-то исключительным. Но каждая такая история все равно раскрывается по-своему. В ней важно не только то, что перед тобой женщина в форме, а то, какой мерой она измеряет собственную ответственность. Катерина выбрала для себя одну из самых тяжелых и самых нужных дорог — быть рядом с ранеными.
КСТАТИ.
У сержанта Катерины, фельдшера гаубичного артиллерийского дивизиона группировки войск «Запад», пять наград. По ее словам, все они ценные. Однако главная из них — «За спасение погибавших». С ней связано очень много воспоминаний, спасенных жизней бойцов и трудностей, которые пришлось преодолеть в борьбе с собой.