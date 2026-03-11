Фельдшер рассказала, как спасала солдат под обстрелами противника на СВО

Боец, которому она оказывала помощь, кричал, чтобы она уходила и пряталась в блиндаже. «Он кричал, чтобы я бежала и пряталась. Но мой долг перед ним и его жизнью оказался сильнее, и я осталась дальше помогать ему». В этой короткой фразе — весь смысл ее службы. Остаться. Не потому, что не страшно. А потому, что уйти нельзя. Тот боец выжил.