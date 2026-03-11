Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США еще не закончили военную операцию против Ирана

Президент США заявил о нанесении Ирану урона, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты еще не закончили военную операцию против Ирана. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы нанесли по ним удар мощнее, чем практически по любой другой стране в истории. И мы еще не закончили», — высказался американский лидер.

По словам Трампа, США нанесли исламскому государству масштабный ущерб, с которым не сталкивалась еще ни одна другая страна в мире. Президент отметил, что американские вооруженные силы поразили ВВС и ВМС Ирана, а также всю систему противовоздушной обороны страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп допустил проведение переговоров с Ираном по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава США усомнился в необходимости таких контактов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше