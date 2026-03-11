Трамп заявил, что США еще не закончили военную операцию против Ирана

По словам Трампа, США нанесли исламскому государству масштабный ущерб, с которым не сталкивалась еще ни одна другая страна в мире. Президент отметил, что американские вооруженные силы поразили ВВС и ВМС Ирана, а также всю систему противовоздушной обороны страны.