Трамп заявил, что США еще не закончили военную операцию против Ирана

«Мы нанесли по ним удар мощнее, чем практически по любой другой стране в истории. И мы еще не закончили», — высказался американский лидер.
По словам Трампа, США нанесли исламскому государству масштабный ущерб, с которым не сталкивалась еще ни одна другая страна в мире. Президент отметил, что американские вооруженные силы поразили ВВС и ВМС Ирана, а также всю систему противовоздушной обороны страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп допустил проведение переговоров с Ираном по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава США усомнился в необходимости таких контактов.