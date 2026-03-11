Японский чиновник покусал мужчину в туалете и забыл об этом

В японской провинции Гифу 37-летний начальник городской службы водоотведения Юсуке Цуцуми в субботу, 7 марта, в состоянии опьянения напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. После ареста он отказался признать вину в случившемся и заявил, что не помнит об этом.