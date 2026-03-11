Японский чиновник покусал мужчину в туалете и забыл об этом

В японской провинции Гифу 37-летний начальник городской службы водоотведения Юсуке Цуцуми в субботу, 7 марта, в состоянии опьянения напал на мужчину в туалете железнодорожной станции Мейтэцу Гифу и укусил его за тыльную сторону левой ладони. После ареста он отказался признать вину в случившемся и заявил, что не помнит об этом.
— Я ничего такого не помню, — высказался Цуцуми во время допроса.
По данным следствия, чиновник не был знаком с пострадавшим. Причина их конфликта осталась неизвестной, передает портал Japan Today.
18 июня 2025 года в ресторане быстрого питания в Солт-Лейк-Сити, расположенном в американском штате Юта, 24-летний Хосе Мануэль Перес попытался вонзить деревянный кол в грудь своему знакомому, якобы увидев в нем оборотня. Пострадавший смог сбежать, а Перес попытался уйти из ресторана, забрав его рюкзак, но его задержали полицейские. При обыски правоохранители нашли в кармане злоумышленника несколько камней.
В ноябре 2025 года пенсионерка из Владивостока покусала соседей и избила их бревном. Горожане рассказали, что буйная жительница занимается самовольным «благоустройством» двора, что сильно не нравится остальным.