Для съёмок сериала «Князь Андрей» в Суздале выстроили средневековый город

«Я изначально пробовалась на роль Улиты, жены Андрея Боголюбского. Почему-то мне всегда предлагали роли таких, знаете, хороших, правильных, женщин. Но хорошую женщину я играть не хотела, — призналась aif.ru Полина Чернышова. — И играла Улиту очень по-своему. Потом мне предложили роль Рады. Честно скажу — сначала я была разочарована — ну что это такое, какая-то служанка… Но когда почитала сценарий, то просто влюбилась в эту героиню. В ней, может быть, немного мысли, но дикой женской энергии — хоть отбавляй. И вот тут-то жизнь начинала играть другими красками. Да, Рада — служанка на княжьем дворе. А что это значит? Полное бесправие, любой дружинник может с нею сделать, что хочет. Но надо как-то выживать, крутиться. Потому она и такая… А вообще я ведь десять лет снимаюсь в историческом кино. И поняла, что люди-то, по сути, не меняются. Такие как Рада и сейчас есть. Когда концентрируешься на истории, которую играешь… Это ведь жизнь на грани. И, знаете, очень часто возникает ощущение чего-то потустороннего. Помню, мы снимали Суздаль времен Андрея Боголюбского, там был выстроен целый город. Летали над нами стаи аистов, по дороге нас встречали лоси… Так вот — снимали мы одну сцену боя (не спойлерю — какого именно, в историческом сериале везде бои). И темные тучи сходились всю съемку. Небо как бы повторяло то, что происходило на площадке. И как только сказали, что сцена снята, разразилась страшная гроза! Такая, что поневоле задумаешься — все это неспроста».