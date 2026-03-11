МИД сообщил россиянам о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

В министерстве отметили, что по-прежнему не советуют россиянам путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. При поездках в другие регионы мира нужно взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России, сообщили в ведомстве.