МИД сообщил россиянам о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Граждане России могут столкнуться с отменой стыковочных рейсов через страны Персидского залива на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.
«МИД России предупреждает российских граждан о возможных рисках отмены стыковочных рейсов с пересадками в авиахабах стран Персидского залива», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что по-прежнему не советуют россиянам путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. При поездках в другие регионы мира нужно взвешенно и осмотрительно планировать маршруты, следить за сообщениями МИД и загранпредставительств России, сообщили в ведомстве.
Отметим, по данным Минтранса РФ, российские и зарубежные авиаперевозчики со 2 по 11 марта перевезли на родину около 59 тыс. российских туристов столкнувшихся с трудностями при вылете из стран Персидского залива, совершив при этом 284 рейса. Возвращение российских туристов и транзитных пассажиров из стран Ближнего Востока завершено.
Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством проинформировал о данных распоряжениях, касающихся организации возвращения россиян, находящихся на Ближнем Востоке.