Тренер Сланов дал прогноз на бой Бивола и Айферта

Российский боксер Дмитрий Бивол одержит уверенную победу над немцем Михаэлем Айфертом. Таким мнением в беседе с championat.com поделился российский тренер Виталий Сланов.
Специалист отметил высокий класс действующего объединенного чемпиона и его отличную форму, которую демонстрирует команда боксера. По словам Сланова, вынужденный простой не идет на пользу ни одному спортсмену, но мастерство Бивола позволит ему доминировать.
Тренер прогнозирует, что российский боксер выиграет с большим преимуществом, а во второй половине боя может завершить поединок досрочно.
Бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта пройдет 23 мая в Египте. Иностранец является обязательным претендентом на титул по линии IBF.
Ранее Дмитрий Бивол заявил, что защитник «Зенита» Нуралы Алип мог бы попробовать себя в боксе.