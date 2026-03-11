ФБР предупредило полицию Калифорнии о том, что Иран может атаковать штат

— Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану, — говорится в предупреждении.
В ведомстве отметили, что у них нет дополнительной информации о времени, методах, целях или лицах, которые могут быть причастны к предполагаемому нападению.
Также сотрудники американской разведки выразили обеспокоенность по поводу растущего использования беспилотников мексиканскими наркокартелями и возможностью применения этой технологии для атак на американские войска и персонал вблизи границы с Мексикой.
По их данным, Иран якобы имеет «значительное присутствие» в Латинской Америке. Разведка предполагает, что оборудование для атак на территорию США может быть заранее размещено как на суше, так и на кораблях в море — на случай, если Израиль или США нанесут удар по Исламской Республике, говорится в публикации.
Тем не менее, прямая отправка беспилотника из Ирана в сторону Калифорнии технически невозможна.
Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.
Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.