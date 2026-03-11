ФБР предупредило полицию Калифорнии о том, что Иран может атаковать штат

По их данным, Иран якобы имеет «значительное присутствие» в Латинской Америке. Разведка предполагает, что оборудование для атак на территорию США может быть заранее размещено как на суше, так и на кораблях в море — на случай, если Израиль или США нанесут удар по Исламской Республике, говорится в публикации.