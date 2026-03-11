Ричмонд
ФБР предупредило полицию Калифорнии о том, что Иран может атаковать штат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило полицейские управления Калифорнии о возможном ответе Ирана на атаки США с использованием беспилотников, направленных на Западное побережье. Об этом сообщает ABC News.

— Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану, — говорится в предупреждении.

В ведомстве отметили, что у них нет дополнительной информации о времени, методах, целях или лицах, которые могут быть причастны к предполагаемому нападению.

Также сотрудники американской разведки выразили обеспокоенность по поводу растущего использования беспилотников мексиканскими наркокартелями и возможностью применения этой технологии для атак на американские войска и персонал вблизи границы с Мексикой.

По их данным, Иран якобы имеет «значительное присутствие» в Латинской Америке. Разведка предполагает, что оборудование для атак на территорию США может быть заранее размещено как на суше, так и на кораблях в море — на случай, если Израиль или США нанесут удар по Исламской Республике, говорится в публикации.

Тем не менее, прямая отправка беспилотника из Ирана в сторону Калифорнии технически невозможна.

Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.

Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.

