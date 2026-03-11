ABC: ФБР в Калифорнии рассылала предупреждения о якобы угрозе от БПЛА Ирана

Федеральное бюро расследований США в Калифорнии рассылало предупреждения о якобы возможной угрозе со стороны иранских беспилотников. Об этом сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что несколько дней назад соответствующие уведомления получили полицейские департаменты штата. В них говорилось о возможной атаке БПЛА по западному побережью США.
«Мы недавно получили информацию, что с начала февраля 2026 года Иран якобы стремился провести неожиданную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с борта неизвестного судна по побережью США», — приводит ABC текст предупреждения.
Как утверждает телеканал, в документе говорилось о возможных ударах по неустановленным целям в Калифорнии. Такой сценарий якобы рассматривался на случай, если США нанесут удары по Ирану.
Тем временем Катар призвал США добиваться мирного урегулирования конфликта с Ираном. Государственный министр в МИД страны Мухаммед аль Хулейфи заявил, что Доха поддерживает постоянный контакт с американской стороной и призывает Вашингтон искать дипломатические пути решения кризиса.