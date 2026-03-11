Ричмонд
«Хезболла» выпустила порядка 100 ракет по северу Израиля

В ЦАХАЛ заявили об ответном ударе по Ливану после массированной ракетной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ливана нанесли массированный удар по северной части Израиля, применив около 100 ракет. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно источнику, атака движения «Хезболла» в среду, 11 марта, стала самой крупнейшей с момента эскалации боевых действий между странами.

При этом в пресс-служба ЦАХАЛ заявили, что израильская армия также нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в ответ на атаку со стороны Ливана.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Израиля готовятся к возможному проведению военной кампании против «Хезболлы». Согласно заявлению издания Financial Times, операция может продлиться дольше, чем текущий конфликт страны с Ираном. Сигналы о возможном начале военных действий также были переданы странам региона.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
