«Хезболла» выпустила порядка 100 ракет по северу Израиля

Вооруженные силы Ливана нанесли массированный удар по северной части Израиля, применив около 100 ракет. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Согласно источнику, атака движения «Хезболла» в среду, 11 марта, стала самой крупнейшей с момента эскалации боевых действий между странами.
При этом в пресс-служба ЦАХАЛ заявили, что израильская армия также нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в ответ на атаку со стороны Ливана.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Израиля готовятся к возможному проведению военной кампании против «Хезболлы». Согласно заявлению издания Financial Times, операция может продлиться дольше, чем текущий конфликт страны с Ираном. Сигналы о возможном начале военных действий также были переданы странам региона.