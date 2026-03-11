Ричмонд
Весеннее обострение оказалось не мифом: психолог объяснил, когда плохое настроение уже нельзя игнорировать

Смена сезона влияет на сон, тревожность и поведение.

Источник: Клопс.ru

С приходом весны у людей с ментальными расстройствами могут сильнее проявляться тревожность, раздражительность и сбои сна. Об этом рассказал доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов, его слова приводит E1.RU в среду, 11 марта.

«Сезонные колебания для тяжёлых психических состояний действительно существуют. Чаще всего такое обострение обусловлено рядом причин. Среди них — изменение длины светового дня и нарушение циркадных ритмов, в связи с чем у уязвимых людей это может усиливать тревогу, раздражительность, импульсивность, а при биполярном аффективном расстройстве повышать и риск гипомании или мании», — пояснил специалист.

Ситуацию усугубляют хронический стресс, перегрузки, недостаток сна, высокая информационная нагрузка, алкоголь, отсутствие поддержки, а также некоторые проблемы со здоровьем, в том числе анемия и заболевания щитовидной железы.

По словам Муслумова, ощущение, что весной вокруг становится больше эмоционально нестабильных людей, может быть связано и с бытовыми причинами. В это время возрастает объём работы и общения, из-за чего чаще возникают конфликты и напряжённые ситуации.

Психолог отметил, что обычную сезонную апатию не стоит путать с более тяжёлыми состояниями. Поводом насторожиться могут стать резкое и стойкое снижение работоспособности, выраженная подозрительность, конфликты без явной причины, спутанная речь, дезориентация, а также суицидальные мысли, галлюцинации и резкие перепады настроения.

"Распознать и тем более поставить диагноз неспециалисту довольно сложно.

Важно не навешивать ярлыки и не приписывать негативные качества человеку, который по той или иной причине может вам не нравиться", — обратил внимание специалист.

Если состояние человека вызывает опасения, не стоит пытаться помочь ему самостоятельно. Эксперт советует говорить спокойно, не нарушать личные границы и при необходимости обращаться за помощью к профессионалам.

В случае сезонной апатии, помочь могут нормальный сон, утренние прогулки, физическая активность, снижение потребления кофеина во второй половине дня и отказ от алкоголя. Обратиться к психологу или психотерапевту стоит, если тревожные симптомы держатся больше двух недель и мешают работе, общению и обычной жизни.

«В особенности — если появляются суицидальные мысли, признаки мании или гипомании. Когда у вас резко снижается потребность во сне без усталости, чрезмерная энергия, ускорение мыслей и речи, рискованные поступки, проявляются грандиозные идеи, психоз, галлюцинации, выраженная дезорганизация поведения, быстро ухудшается психоэмоциональное состояние с утратой контроля», — добавил Рустам Муслумов.

Психолог рассказал, как избавиться от раздражения в период весеннего обострения.