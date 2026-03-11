Весеннее обострение оказалось не мифом: психолог объяснил, когда плохое настроение уже нельзя игнорировать

«Сезонные колебания для тяжёлых психических состояний действительно существуют. Чаще всего такое обострение обусловлено рядом причин. Среди них — изменение длины светового дня и нарушение циркадных ритмов, в связи с чем у уязвимых людей это может усиливать тревогу, раздражительность, импульсивность, а при биполярном аффективном расстройстве повышать и риск гипомании или мании», — пояснил специалист.