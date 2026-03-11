Эксперт Серёгин объяснил, что нужно проверить в мотоцикле после зимы

Несмотря на снег и минусовые температуры, на дороги уже выехали первые мотоциклисты. О том, что нужно обязательно проверить в мотоцикле перед открытием сезона, «Ленте.ру» рассказал автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серёгин.
Прежде всего эксперт советует оценить состояние шин, особенно на мотоциклах с вторичного рынка. Резину старше трех-пяти лет использовать не рекомендуется, остаточный протектор должен быть не менее миллиметра. Перед запуском мотоцикла необходимо зарядить аккумулятор, а в металлический бензобак, чтобы избежать коррозии, следует заливать топливо под горловину.
Серёгин рекомендует заменить масло, даже если ресурс не выработан, и проверить уровень охлаждающей и тормозной жидкостей. Важно осмотреть топливопроводы, двигатель и раму на наличие трещин, оценить состояние цепи привода, при необходимости смазав и подтянув ее. Также нужно проверить работу всей электроники, поворотников и звукового сигнала.
После зимы стоит «раскачать» подвеску, зажав передний тормоз, и тщательно осмотреть тормозную систему. Качественные тормозные накладки должны быть не тоньше одного миллиметра, а диски не иметь повреждений. Эксперт подытожил, что лучше доверить подготовку мотоцикла к сезону проверенным механикам в хорошем сервисе.
