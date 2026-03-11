Эксперт Серёгин объяснил, что нужно проверить в мотоцикле после зимы

Прежде всего эксперт советует оценить состояние шин, особенно на мотоциклах с вторичного рынка. Резину старше трех-пяти лет использовать не рекомендуется, остаточный протектор должен быть не менее миллиметра. Перед запуском мотоцикла необходимо зарядить аккумулятор, а в металлический бензобак, чтобы избежать коррозии, следует заливать топливо под горловину.