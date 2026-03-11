Любимова посетила премьеру фильма Тины Баркалая «Жемчуг»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру картины Тины Баркалая «Жемчуг» в кинотеатре «Каро 11 октябрь», передает корреспондент ТАСС.
«Мы сняли Индию настоящую, как она есть. У нас был индийский сопродюсер, Сафа Алам, который нам во всем помогал. Это первая с советского времени российско-индийская картина. Я могу сказать, что в картине есть и мюзикл, и драма, и комедия, и трагедия, и сказка. И все это можно с двенадцатого числа посмотреть в прокате», — поделилась режиссер, отметив, что картина призывает людей любить друг друга и не быть равнодушными.
Премьеру также посетили актеры Евгения Бордзиловская, Даниил Белых, Алена Хмельницкая и телеведущая Арина Шарапова.
«Жемчуг» стал первой российской картиной, которую снимали внутри Тадж-Махала. Сценарий картины написан по театральной пьесе «Нервы», автором которой является Юлия Лукшина. Семейная драма рассказывает историю обеспеченной московской семьи, которая взяла на попечение ребенка из приюта. Столкнувшись со сложностями и конфликтами, супруги, роли которых исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов, решают отправиться в Индию — страну, где мечтала побывать взятая под опеку девочка Марта (Дарья Полунеева).
В картине также снялись Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина. Помимо Индии, съемки картины проводились в Москве и Ханты-Мансийске. Лента создана кинокомпанией Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина интертеймент» при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».