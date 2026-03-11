РПЛ и лига ВТБ договорились развести матчи по времени 12 апреля в Петербурге

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ и футбольная Мир — Российская премьер-лига (РПЛ) договорились развести по времени финал Winline Basket Cup и матч «Зенит» — «Краснодар». Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
«Финал четырех» баскетбольного турнира пройдет в Санкт-Петербурге 10−12 апреля, встреча «Зенита» и «Краснодара» — 12 апреля.
«Мы с партнерами приняли решение о проведении “Финала четырех” международного соревнования Winline Basket Cup в Петербурге 10−12 апреля. Еще не определены все участники, но точно нас ждет крутая спортивная составляющая, — сказал Кущенко. — “Финал четырех” — это не только баскетбол, но и культурное событие. Будут приглашены серьезные артисты, знаменитости».
По словам Кущенко, 12 апреля в Санкт-Петербурге будет «спортивное пиршество». «Сперва наш финал, а позже буквально через несколько сотен метров пройдет классный футбольный матч “Зенит” — “Краснодар”, на закуску. Мы находимся в коммуникации с РПЛ и договорились, чтобы события не накладывались друг на друга. Поэтому матчи будут разведены по времени. Баскетбольный финал начнется в районе 14:00».