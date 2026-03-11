РПЛ и лига ВТБ договорились развести матчи по времени 12 апреля в Петербурге

По словам Кущенко, 12 апреля в Санкт-Петербурге будет «спортивное пиршество». «Сперва наш финал, а позже буквально через несколько сотен метров пройдет классный футбольный матч “Зенит” — “Краснодар”, на закуску. Мы находимся в коммуникации с РПЛ и договорились, чтобы события не накладывались друг на друга. Поэтому матчи будут разведены по времени. Баскетбольный финал начнется в районе 14:00».