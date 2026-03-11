Врач перечислила признаки аллергии у маленьких детей

Симптомы аллергии у совсем маленьких детей часто путают с другими заболеваниями, например, простудой или дисбактериозом. О первых признаках аллергической реакции у самых маленьких, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-аллерголог Надежда Ильинцева.
— Желудочно-кишечная форма аллергии может проявляться коликами, срыгиваниями, нарушением стула. Дыхательная аллергия проявляется насморком, чиханием. Ребенок может длительно кашлять, наблюдаются хрипы в груди, — перечислила медик.
Доктор напомнила, что настораживать должна повторяемость симптомов при употреблении какого-то продукта, лекарства или после контакте с животным, пылью, пыльцой. А если у ребенка бывают эпизоды крапивницы, дерматита — это повод обратиться к аллергологу.
Важно, что симптомы аллергического ринита достаточно специфичны: они обычно включают заложенность и прозрачные выделения из носа, чихание, зуд, слезотечение, рассказал RT. Но чтобы точно поставить диагноз, нужно пройти ряд исследований: сдать анализы крови, кожные тесты.