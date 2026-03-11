Врач перечислила признаки аллергии у маленьких детей

Доктор напомнила, что настораживать должна повторяемость симптомов при употреблении какого-то продукта, лекарства или после контакте с животным, пылью, пыльцой. А если у ребенка бывают эпизоды крапивницы, дерматита — это повод обратиться к аллергологу.