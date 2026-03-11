Shot: «Хезболла» начала военную операцию против Израиля и США

Система противоракетной обороны «Железный купол» начала отражать интенсивную атаку. До этого уже поступила информация о том, что ЦАХАЛ начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Местные СМИ сообщают, что это самая мощная атака со стороны «Хезболлы» на сегодняшний день, говорится в публикации.