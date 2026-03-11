Ричмонд
Shot: «Хезболла» начала военную операцию против Израиля и США

Ливанская группировка «Хезболла» инициировала военную операцию против Израиля и Соединенных Штатов, запустив более 100 ракет по северным регионам Израиля вечером 11 марта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, сильные взрывы были слышны в Верхней Галилее, на Голанских высотах, а также в городах Кирьят-Шмона и Хайфа. Shot сообщил как минимум об одном раненом.

Система противоракетной обороны «Железный купол» начала отражать интенсивную атаку. До этого уже поступила информация о том, что ЦАХАЛ начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Местные СМИ сообщают, что это самая мощная атака со стороны «Хезболлы» на сегодняшний день, говорится в публикации.

Армия Израиля на прошлой неделе попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400. Об этом 4 марта сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.

