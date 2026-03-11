Врач Крашкина назвала плюсы сокращения времени использования телефона

Сокращение времени использования смартфона примерно вдвое улучшает сон и повышает удовлетворенность жизнью. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
По словам специалиста, исследования подтверждают, что даже краткое уменьшение экранного времени снижает тревогу и симптомы депрессии. Участники экспериментов, которые сознательно урезали пребывание в телефоне, стали спать в среднем на 20 минут дольше и отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью. Эффект сопоставим с результатами некоторых психологических интервенций.
Крашкина объяснила, что цифровая среда построена на системе маленьких стимулов для дофамина. Каждое уведомление или лайк подталкивают проверять телефон снова, из-за чего внимание дробится и становится сложнее удерживать фокус на одной задаче. Количество времени онлайн коррелирует с уровнем дофамина в крови и выраженностью компульсивного поведения.
День без интернета психотерапевт назвала не наказанием, а перезагрузкой. Временное отключение от устройств дает мозгу возможность для отдыха, когда внимание не занято конкретной задачей. В такие периоды чаще возникают инсайты и нестандартные идеи, так как мозг связывает разрозненные фрагменты опыта и находит решения, недоступные в режиме постоянной фрагментации внимания.
