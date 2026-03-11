Врач Крашкина назвала плюсы сокращения времени использования телефона

День без интернета психотерапевт назвала не наказанием, а перезагрузкой. Временное отключение от устройств дает мозгу возможность для отдыха, когда внимание не занято конкретной задачей. В такие периоды чаще возникают инсайты и нестандартные идеи, так как мозг связывает разрозненные фрагменты опыта и находит решения, недоступные в режиме постоянной фрагментации внимания.