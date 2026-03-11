Ричмонд
СБ ООН одобрил резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, Россия и КНР воздержались

13 стран поддержали резолюцию Бахрейна в СБ ООН с осуждением атак Ирана по территориям государств на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. При этом Россия и Китай, согласно сообщению ТАСС, воздержались от принятия решения. В поддержку резолюции выступили 13 стран.

Согласно источнику, принятый документ осуждает атаки Ирана по территориям Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Омана и Иордании в крайне резкой форме. При этом упоминание США и Израиля, которые начали военную операцию против исламского государства, не упоминаются в тексте резолюции.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить военные действия на Ближнем Востоке. Он содержит выражение обеспокоенности в связи с эскалацией обстановки в регионе и на соседних территориях. Также российская сторона призывает к безусловной защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

