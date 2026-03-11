СБ ООН одобрил резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, Россия и КНР воздержались

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. При этом Россия и Китай, согласно сообщению ТАСС, воздержались от принятия решения. В поддержку резолюции выступили 13 стран.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с требованием остановить военные действия на Ближнем Востоке. Он содержит выражение обеспокоенности в связи с эскалацией обстановки в регионе и на соседних территориях. Также российская сторона призывает к безусловной защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
