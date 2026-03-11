В Дагестане вручили орден Мужества семье погибшего участника СВО

«Глава района Нариман Эфендиев вручил орден Мужества (посмертно) родным участника специальной военной операции Мысина Геннадия Николаевича. В ходе встречи глава муниципалитета поинтересовался у близких погибшего героя, нуждаются ли они в какой-либо помощи, и заверил, что власти района всегда готовы поддержать семьи защитников Отечества», — говорится в сообщении.