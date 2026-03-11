Ричмонд
В Дагестане вручили орден Мужества семье погибшего участника СВО

В мероприятии приняли участие ответственные работники администрации, военный комиссар района, а также представители государственного фонда «Защитники Отечества».

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Магарамкентского района Дагестана вручил орден Мужества семье погибшего участника СВО Геннадия Мысина. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

«Глава района Нариман Эфендиев вручил орден Мужества (посмертно) родным участника специальной военной операции Мысина Геннадия Николаевича. В ходе встречи глава муниципалитета поинтересовался у близких погибшего героя, нуждаются ли они в какой-либо помощи, и заверил, что власти района всегда готовы поддержать семьи защитников Отечества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие ответственные работники администрации, военный комиссар района, а также представители государственного фонда «Защитники Отечества».