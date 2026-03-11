NI: Перехват Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов США — демонстрация силы

Непропорциональная реакция Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на полет российских противолодочных самолетов Ту-142 у берегов Аляски служит демонстрацией силы. Журнал The National Interest (NI) объясняет, что для перехвата были задействованы около дюжины американских и канадских самолетов.
В частности, для этой операции были подняты истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Автор статьи отмечает, что такой ответ со стороны Вашингтона сигнализирует о том, что «несмотря на войну с Ираном, Вооруженные силы США более чем способны применить силу в любой точке мира».
Также подчеркивается, что некоторые страны регулярно проверяют опознавательные зоны противовоздушной обороны своих потенциальных противников, чтобы оценить их реакцию на возможные атаки, говорится в материале.
Российское Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.
В октябре прошлого года Вооруженные силы Польши заявили, что Военно-воздушным силам страны якобы удалось перехватить российский самолет Ил-20 над территорией Балтийского моря. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушил воздушное пространство Польши.