NI: Перехват Ту-142 у Аляски дюжиной самолетов США — демонстрация силы

Непропорциональная реакция Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на полет российских противолодочных самолетов Ту-142 у берегов Аляски служит демонстрацией силы. Журнал The National Interest (NI) объясняет, что для перехвата были задействованы около дюжины американских и канадских самолетов.

В частности, для этой операции были подняты истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Автор статьи отмечает, что такой ответ со стороны Вашингтона сигнализирует о том, что «несмотря на войну с Ираном, Вооруженные силы США более чем способны применить силу в любой точке мира».

Также подчеркивается, что некоторые страны регулярно проверяют опознавательные зоны противовоздушной обороны своих потенциальных противников, чтобы оценить их реакцию на возможные атаки, говорится в материале.

Российское Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

В октябре прошлого года Вооруженные силы Польши заявили, что Военно-воздушным силам страны якобы удалось перехватить российский самолет Ил-20 над территорией Балтийского моря. Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушил воздушное пространство Польши.

