Эксперт Макарова: правильно оборудованная спальня поможет улучшить сон

Она напомнила, что за качество сна отвечает гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. Эксперт посоветовала использовать приглушенный свет от торшера или лампы за два часа до сна, а на окна повесить плотные шторы для защиты от уличных фонарей.