Эксперт Макарова: правильно оборудованная спальня поможет улучшить сон

Ощущение усталости после сна может быть вызвано неправильно оборудованной спальней. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила дизайнер Алла Макарова.
Она напомнила, что за качество сна отвечает гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. Эксперт посоветовала использовать приглушенный свет от торшера или лампы за два часа до сна, а на окна повесить плотные шторы для защиты от уличных фонарей.
Отдельное внимание Макарова рекомендовала уделить выбору матраса и подушки. О неподходящих принадлежностях свидетельствуют напряжение в шее или спине, чувство дискомфорта и частая смена позы ночью. Лучше выбирать матрас с независимым пружинным блоком и разной степенью жесткости.
Дизайнер также посоветовала обращать внимание на материалы постельного белья. Для хорошего сна подходят хлопок, лен, вискоза или лиоцелл. Она добавила, что уже сейчас можно улучшить качество сна, если регулярно проветривать комнату, убрать гаджеты, сменить синтетическое белье на натуральное и повесить плотные шторы.
