Конгрессмены США потребовали от Пентагона объяснений удара по школе в Иране

Отмечается, что среди подписавших документ присутствуют сенаторы от Демократической партии и двое независимых политиков, а также лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Все они требуют провести расследование произошедшего.
«Должно быть быстрое расследование ударов по этой школе и других потенциальных военных действий США, приводящих к жертвам среди мирного населения», — говорится в письме сенаторов.
В документе подчеркивается, что США и Израиль должны соблюдать нормы американского и международного права при проведении военных операций. Законодатели также указали на сообщения об ударах по больницам, объектам культурного наследия и другой гражданской инфраструктуре в Иране.
Тем временем стали известны возможные последствия удара по школе в Минабе. По данным агентства ISNA, в результате атаки могли погибнуть от 150 до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек «Шаджре Таййиба», после чего здание обрушилось. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших. Власти страны подтвердили гибель как минимум 85 человек.