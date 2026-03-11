Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессмены США потребовали от Пентагона объяснений удара по школе в Иране

Американские конгрессмены требуют провести расследования удара по школе в Минабе.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессмены США потребовали от Пентагона объяснений удара по школе для девочек в иранском городе Минаб. Об этом говорится в письме, которое подписали 46 членов Сената и направили министру обороны США Питу Хегсету.

Отмечается, что среди подписавших документ присутствуют сенаторы от Демократической партии и двое независимых политиков, а также лидер демократического меньшинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер. Все они требуют провести расследование произошедшего.

«Должно быть быстрое расследование ударов по этой школе и других потенциальных военных действий США, приводящих к жертвам среди мирного населения», — говорится в письме сенаторов.

В документе подчеркивается, что США и Израиль должны соблюдать нормы американского и международного права при проведении военных операций. Законодатели также указали на сообщения об ударах по больницам, объектам культурного наследия и другой гражданской инфраструктуре в Иране.

Тем временем стали известны возможные последствия удара по школе в Минабе. По данным агентства ISNA, в результате атаки могли погибнуть от 150 до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек «Шаджре Таййиба», после чего здание обрушилось. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших. Власти страны подтвердили гибель как минимум 85 человек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше