Конгрессмены США потребовали от Пентагона объяснений удара по школе в Иране

Тем временем стали известны возможные последствия удара по школе в Минабе. По данным агентства ISNA, в результате атаки могли погибнуть от 150 до 160 человек. Удар пришелся по начальной школе для девочек «Шаджре Таййиба», после чего здание обрушилось. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших. Власти страны подтвердили гибель как минимум 85 человек.