Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать и сын, отрицавшие существование России, внесены в перечень террористов

Мать и сын, осуждённые за участие в запрещённой экстремистской организации «Граждане СССР»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мать и сын, осуждённые за участие в запрещённой экстремистской организации «Граждане СССР»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке значатся Юлия Викторовна Рыбина** (внесена в список террористов и экстремистов) 1986 г.р., уроженка Рязанской области и Ярослав Станиславович Рыбин** (внесен в список террористов и экстремистов) 2003 г.р., уроженец Сочи.

Ранее пресс-служба судов Краснодарского края информировала, что оба были приговорены к лишению свободы. В июне их автомобиль с гербовыми номерами СССР остановили сотрудники ДПС. Рыбины** предъявили документы граждан СССР и заявили, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство, утверждая, что «РФ не существует, так как СССР официально не прекратил существование».

Женщина также активно пропагандировала идеологию организации, призывая знакомых вступать в неё и обещая «освобождение от налогов, коммунальных платежей и штрафов».

Суд приговорил мать к 5 годам колонии общего режима, сына — к 3 годам. Внесённые в реестр лица лишаются права взаимодействовать со СМИ, вести публичную деятельность, участвовать в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что болгарский суд принял окончательное решение об экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Олега Ольшанского, задержанного в аэропорту Софии осенью прошлого года.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** — внесен в список террористов и экстремистов.