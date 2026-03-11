Мать и сын, отрицавшие существование России, внесены в перечень террористов

Ранее пресс-служба судов Краснодарского края информировала, что оба были приговорены к лишению свободы. В июне их автомобиль с гербовыми номерами СССР остановили сотрудники ДПС. Рыбины** предъявили документы граждан СССР и заявили, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство, утверждая, что «РФ не существует, так как СССР официально не прекратил существование».