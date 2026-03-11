Мать и сын, отрицавшие существование России, внесены в перечень террористов

Мать и сын, осуждённые за участие в запрещённой экстремистской организации «Граждане СССР»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В списке значатся Юлия Викторовна Рыбина** (внесена в список террористов и экстремистов) 1986 г.р., уроженка Рязанской области и Ярослав Станиславович Рыбин** (внесен в список террористов и экстремистов) 2003 г.р., уроженец Сочи.
Ранее пресс-служба судов Краснодарского края информировала, что оба были приговорены к лишению свободы. В июне их автомобиль с гербовыми номерами СССР остановили сотрудники ДПС. Рыбины** предъявили документы граждан СССР и заявили, что не признают Российскую Федерацию как легитимное государство, утверждая, что «РФ не существует, так как СССР официально не прекратил существование».
Женщина также активно пропагандировала идеологию организации, призывая знакомых вступать в неё и обещая «освобождение от налогов, коммунальных платежей и штрафов».
Суд приговорил мать к 5 годам колонии общего режима, сына — к 3 годам. Внесённые в реестр лица лишаются права взаимодействовать со СМИ, вести публичную деятельность, участвовать в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг.
Ранее сообщалось, что болгарский суд принял окончательное решение об экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Олега Ольшанского, задержанного в аэропорту Софии осенью прошлого года.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ.
** — внесен в список террористов и экстремистов.