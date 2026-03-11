Нарколог Саунова развеяла популярный миф о пользе вина

По словам врача, регулярное употребление алкоголя приносит организму больше вреда, чем пользы. Потенциальный положительный эффект от антиоксидантов возможен только при очень редком и умеренном употреблении, например, один бокал в месяц при отсутствии противопоказаний. Однако на практике такая польза минимальна и не перевешивает риски.