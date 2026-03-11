Нарколог Саунова развеяла популярный миф о пользе вина

Распространенное мнение о том, что вино помогает снизить холестерин, является заблуждением. Об этом NEWS.ru заявила психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Марина Саунова.
По словам врача, регулярное употребление алкоголя приносит организму больше вреда, чем пользы. Потенциальный положительный эффект от антиоксидантов возможен только при очень редком и умеренном употреблении, например, один бокал в месяц при отсутствии противопоказаний. Однако на практике такая польза минимальна и не перевешивает риски.
Саунова предупредила, что даже легкие и фруктовые вина негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг и эндокринную систему. Из-за высокого содержания сахара и этанола они усиливают нагрузку на печень и поджелудочную железу. Сочетание алкоголя и углеводов повышает риск жировой болезни печени, инсулинорезистентности и ожирения, а также вызывает скачки сахара в крови, усиливающие воспаление сосудов.
Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил о смертельной опасности лечения простуды алкоголем.