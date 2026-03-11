Психотерапевт объяснила, как отличить обычное волнение от тревожного расстройства

Волнение и беспокойство при стрессе — нормальная реакция организма, однако, постоянная тревога требует обращения к специалисту. О признаках тревожного расстройства, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru психотерапевт Ирина Крашкина.
— При тревожных расстройствах человек испытывает постоянное внутреннее напряжение и беспокойство, не может расслабиться, постоянно ждет неприятностей. В голове крутятся навязчивые мысли. Часто возникает желание избегать общественных мест, транспорта, выступлений, физических нагрузок, — объяснила специалист.
Эксперт уточнила, что при тревожном расстройстве ухудшается и физическое самочувствие: обычно возникают головокружение, одышка, дрожь, тошнота, сухость во рту.
Тем временем RT напомнил, что ставить себе диагнозы самостоятельно — плохая идея. После самодиагноза люди получают не лечение, а перестают работать над собой, списывая проблемы на мнимые заболевания.