В Москве электричка сбила четырёх человек, все погибли

После происшествия несколько пригородных поездов выбились из графика.

Источник: Клопс.ru

В столице в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД пригородный поезд насмерть сбил четырёх человек. Об этом телеграм-канал Московской железной дороги сообщает в среду, 11 марта.

Трагедия произошла в 19:20 по местному времени. Предварительно, погибшие нарушили правила безопасности на железной дороге. После происшествия несколько пригородных поездов, следовавших в Москву и область, задержались в пути.

«В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре», — говорится в публикации.

В Московской области электричка насмерть сбила спортивного комментатора Александра Гришина.