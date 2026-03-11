«РОМИР»: партнеры и конкуренты КНР прогнозируют усиление его роли в мировых делах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Влияние Китая на мировой арене в ближайшее десятилетие заметно возрастет, в этом мнении сходятся его партнеры и конкуренты в различных частях планеты. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, предоставленные холдингом «РОМИР» в распоряжение Аналитического центра ТАСС.
Самые заметные ожидания роста влияния Китая зафиксированы в странах глобального Юга, большинство которых тесно связаны с КНР отношениями сотрудничества и партнерства в самых различных сферах. Наиболее высок уровень таких ожиданий в ЮАР (83%), Бразилии (72%) и Турции (63%). В России 57% респондентов также ожидают укрепления роли Пекина на мировой арене.
Среди этой группы стран самый низкий уровень ожиданий отмечен в Индии (51%), которая является партнером Китая по БРИКС и одновременно конкурирует с ним за роль экономического и технологического лидера глобального Юга, особенно в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.
В западных странах Китай чаще воспринимают не как партнера, а как конкурента или даже прямого соперника. Тем не менее, и на Западе ожидают, что роль КНР в международных делах будет неуклонно возрастать. Среди тех, кто придерживается данной точки зрения, лидируют Швейцария (57% респондентов) и США (54%).
Следом расположились ЕС (53%) и Южная Корея (52%), а замыкает список Великобритания, где в грядущий рост китайского влияния верит ровно половина опрошенных.
Примечательно, что среди тех, кто рассчитывает на снижение влияния КНР, лидируют индийцы (16% респондентов), тогда как в России таких всего лишь 6%, в ЕС — 7%, в США — 9%.
Иной характер восприятия.
Исследование выявило еще одну тенденцию: меняется характер восприятия Китая, в большинстве стран, особенно на глобальном Юге, его рассматривают как «важного партнера», с которым необходимо поддерживать стратегическое сотрудничество. В России такое мнение разделяют 54% опрошенных.
Также значительная доля населения ожидает укрепления двусторонних отношений с КНР в ближайшие пять лет: в ЮАР — 71%, в Бразилии — 52%, в России — 46%.
На долгую перспективу.
«Мы видим формирование новой структуры ожиданий. Китай воспринимается не как временный фактор, а как долгосрочный центр глобального влияния. В общественном сознании усиливается представление о перераспределении сил в мировой системе», — прокомментировал результаты исследования основатель Института человека РОМИР доктор социологических наук Андрей Милехин.
По его словам, речь идет не об «эмоциональной реакции», а об «отражении переоценки глобального баланса».
В целом результаты исследования показывают, что в массовом сознании все прочнее закрепляется представление о мире, где китайский фактор будет играть ключевую роль в экономике, технологиях и международной политике.
Об исследовании.
Международное исследование с участием 24 448 респондентов из 20 стран мира было проведено в ноябре 2025 года, результаты опубликованы в марте текущего года. Выборка отражает структуру населения по основным демографическим показателям. Опрос проводился методами онлайн- и личного интервью. В зоне ответственности «РОМИР» находился контроль качества данных по РФ (выборка — 1 тыс. человек).
Данные для Евросоюза соответствуют простому среднему показателю по 10 государствам — членам ЕС в рамках выборки (Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия и Болгария).