«РОМИР»: партнеры и конкуренты КНР прогнозируют усиление его роли в мировых делах

В западных странах Китай чаще воспринимают не как партнера, а как конкурента или даже прямого соперника. Тем не менее, и на Западе ожидают, что роль КНР в международных делах будет неуклонно возрастать. Среди тех, кто придерживается данной точки зрения, лидируют Швейцария (57% респондентов) и США (54%).