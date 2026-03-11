Ричмонд
В Волгоград пришло долгожданное весеннее тепло

С начала марта прошло уже около двух недель. Все это время волгоградцы ждали наступления не просто календарной, а настоящей весны. И, кажется, ожидания были не напрасны — в город-герой пришел новый теплый сезон.

Зима в этом году подзадержалась. Три месяца волгоградцы наблюдали белые улицы, пушистые хлопья снега, которые обрамляли не только здания, но и насаждения.

Да, для города-героя она стала настоящим подарком: наконец-то жители могли на какое-то время забыть о грязи и слякоти, а обратить внимание на волшебную сказку, которой наверняка радовались не только дети, но и взрослые.

Однако всему приходит конец. Да и постоянный холод на протяжении длительного времени уже перестает радовать, тем более после наступления весны.

В первые дни марта многие волгоградцы почувствовали долгожданное тепло и яркие лучики солнца, прогуливаясь по улицам города.

Мы смогли поймать кадры мартовских будней, которые передают весеннее настроение через экраны гаджетов.