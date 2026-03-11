Каменская на новый лад. Какой будет Настя нашего времени

Когда в далеком 1999 году вышел сериал «Каменская», а было это фактически под Новый год, в декабре, — вся страна прильнула к телевизорам, на улице не было видно людей. Все в этом сериале — от сюжета Александры Марининой до прекрасного подбора актеров — было таким свежим, новым и притягательным, что обворожительная Елена Яковлева, и без того известная и любимая, пережила второй взлет славы. Поначалу, кстати, сериал вышел на НТВ, а вот со второго сезона шел исключительно по «России». Все шесть сезонов «Каменской» радовали публику до 2011 года включительно, но потом с Настей пришлось проститься.