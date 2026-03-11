Каменская на новый лад. Какой будет Настя нашего времени

На телеканале «Россия 1» замыслили дерзкий проект — перезапустить культовый сериал «Каменская». Разбираемся, есть ли у проекта шанс стать столь же популярным, как и его предтеча — первая «Каменская».
Когда в далеком 1999 году вышел сериал «Каменская», а было это фактически под Новый год, в декабре, — вся страна прильнула к телевизорам, на улице не было видно людей. Все в этом сериале — от сюжета Александры Марининой до прекрасного подбора актеров — было таким свежим, новым и притягательным, что обворожительная Елена Яковлева, и без того известная и любимая, пережила второй взлет славы. Поначалу, кстати, сериал вышел на НТВ, а вот со второго сезона шел исключительно по «России». Все шесть сезонов «Каменской» радовали публику до 2011 года включительно, но потом с Настей пришлось проститься.
Лет 7−8 назад пронесся слух, что «Каменскую» запустят вновь, и, если память не изменяет, Елена Яковлева высказалась по этому поводу позитивно и вроде даже не отрицала для себя возможности сняться в продолжении. Но потихоньку идея растворилась в воздухе, и любимая миллионами героиня осталась в памяти зрителей, но не более того.
И вот — ай да поворот. «Каменскую» перезапустят. Сегодня время ремейков, и относиться к этому можно по-разному, пока же можно сказать только одно: с кастингом поработали на славу.
Что дает надежды на то, что это будет не «провал провалов», поскольку Елена Яковлева, конечно, дивно хороша в этом образе! Таких надежд — с десяток, и у всех у них есть имена. Для начала — основа основ: в списке авторов сценария присутствует имя Алены Званцовой, а это высокий уровень. Она же заявлена как креативный продюсер. Сказать по чести, откровенных провалов у Званцовой вообще не припомню, что-то могло нравиться больше, что-то меньше, но и только.
Второе. То же самое относительно генерального продюсера — Валерия Тодоровского. Сам снимал немало, обладает вкусом и чувством меры. Третье — артисты. На роль Каменской взяли Юлию Хлынину, а она хороша как в нарядах императриц, так и в образе романтичных нимфеток (вспомните сериал «Полет» Петра Тодоровского-младшего, Хлынина играла там «Котенка» (Таню) и была просто великолепна). Поменяются и другие исполнители: Гордеева (Колобка) сыграет Виталий Коваленко, Короткова — Дмитрий Куличков, Лесникова — недавно расхваленный нами за роль в «Золотом дне» вахтанговец Павел Попов, а роль Чистякова доверили Павлу Артемьеву. Ну и последнее — режиссер сериала Кирилл Плетнев. Это хорошо. Вспомните «Оффлайн».
Кстати, сам Плетнев отлично осознает возможные сложности:
— Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой «Каменской», и это естественно. Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников…
За то время, которое прошло с момента выхода первого сезона «Каменской», мир изменился до неузнаваемости. В нем действуют новые скорости, его испытывают новые трудности, опасности и набирающая силу «цифра», а современные зрители хотят новое кино — как минимум с новыми лицами. Получится ли это? Надеемся. Ну, а если нас ждет очередной бессмысленный ремейк, будет просто горько…
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Валерий Тодоровский, генеральный продюсер:
— Сериал «Каменская» — первый крупный сериальный проект, который я делал как продюсер. Это была и первая, и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и туже реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание качественного детектива с яркими, харизматичными героями. Это было фирменным знаком «Каменской» 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала.