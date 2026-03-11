Экономист Балынин дал совет хранить деньги на вкладах под разные сроки

Сохранить и приумножить накопления можно, положив деньги на вклад. При этом, в нынешних условиях, наиболее выгодно будет хранить средства на нескольких счетах с разными сроками. Такой совет в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил кандидат экономических наук Игорь Балынин.
— Лучше не держать все свободные средства в одном продукте. Деньги стоит разделить на несколько частей: одну разместить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток, а остальное направить на вклады с разными сроками, — посоветовал эксперт.
Он отметил, что в ближайшем будущем в России ожидается снижение ставок по вкладам. Итоговые проценты будут зависеть от срока размещения, конкретного банка и дополнительных условий.
Ранее 360.ru рекомендовал иметь дома запас наличных на один-три месяца для покрытия самых необходимых трат. В расчет такой суммы следует включать расходы на еду, транспорт и лекарства. Также нужно учитывать доступность банковских услуг и надежность инфраструктуры в своем районе.