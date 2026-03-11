Экономист Балынин дал совет хранить деньги на вкладах под разные сроки

Сохранить и приумножить накопления можно, положив деньги на вклад. При этом, в нынешних условиях, наиболее выгодно будет хранить средства на нескольких счетах с разными сроками. Такой совет в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил кандидат экономических наук Игорь Балынин.