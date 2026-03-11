Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Нападение Украины на «Турецкий поток» — атака на суверенитет Венгрии

Сийярто назвал грубым нападением на суверенитет Венгрии попытки Украины ударить по газопроводу «Турецкий поток».

Источник: Комсомольская правда

Попытки Украины напасть на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является атакой на суверенитет Венгрии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Украинская нефтяная блокада и атака на “Турецкий поток” — это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», — заявил он.

По словам Сийярто, «Турецкий поток» является гарантией газоснабжения Венгрии. В случае остановки его работы республика не сможет безопасно получать ресурсы для обеспечения своих граждан.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удар по компрессорную станцию «Русская», по которой поставлялся газ европейским странам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона предупреждала о планах Украины устраивать диверсии на трубопроводах. В частности, речь шла об атаках на «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше