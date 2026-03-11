Сийярто: Нападение Украины на «Турецкий поток» — атака на суверенитет Венгрии

Попытки Украины напасть на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» является атакой на суверенитет Венгрии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
«Украинская нефтяная блокада и атака на “Турецкий поток” — это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», — заявил он.
По словам Сийярто, «Турецкий поток» является гарантией газоснабжения Венгрии. В случае остановки его работы республика не сможет безопасно получать ресурсы для обеспечения своих граждан.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ нанесли удар по компрессорную станцию «Русская», по которой поставлялся газ европейским странам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона предупреждала о планах Украины устраивать диверсии на трубопроводах. В частности, речь шла об атаках на «Турецкий поток» и «Голубой поток».