Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рынок хорошо держится»: Трамп предрёк снижение цен на нефть

Трамп: цены на нефть скоро снизятся сильнее, чем можно было ожидать.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сделал свой прогноз относительно цен на нефть в мире. Он считает, что стоимость энергоресурсов скоро снизится сильнее, чем можно было ожидать. Так президент США сказал во время посещения завода в городе Цинциннати.

Дональд Трамп отметил, что рынок в настоящий момент «держится хорошо». Он назвал нестабильность временной и счел ситуацию «делом войны».

«Нам попало, вероятно, меньше, чем я ожидал. И мы достаточно скоро вернемся в колею. Цены снижаются весьма ощутимо. Цены на нефть снизятся», — заверил Дональд Трамп.

Вашингтон еще не закончил военную операцию против Ирана. Президент США уточнил, что Штаты нанесли очень мощный удар по стране. При этом он анонсировал продолжение американских атак по территории Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше