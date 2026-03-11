«Рынок хорошо держится»: Трамп предрёк снижение цен на нефть

Американский лидер Дональд Трамп сделал свой прогноз относительно цен на нефть в мире. Он считает, что стоимость энергоресурсов скоро снизится сильнее, чем можно было ожидать. Так президент США сказал во время посещения завода в городе Цинциннати.
Дональд Трамп отметил, что рынок в настоящий момент «держится хорошо». Он назвал нестабильность временной и счел ситуацию «делом войны».
«Нам попало, вероятно, меньше, чем я ожидал. И мы достаточно скоро вернемся в колею. Цены снижаются весьма ощутимо. Цены на нефть снизятся», — заверил Дональд Трамп.
Вашингтон еще не закончил военную операцию против Ирана. Президент США уточнил, что Штаты нанесли очень мощный удар по стране. При этом он анонсировал продолжение американских атак по территории Ирана.