Врач назвала привычки, провоцирующие рак желудка в молодом возрасте

360.ru рассказал о продуктах, которые способны вызывать онкологические заболевания желудка. Причиной болезни может стать регулярное употребление консервированных овощей, не содержащих крахмал. Консервированные овощи с большим содержанием соли повреждают клетки желудка, и как следствие провоцируют развития рака. Помимо консервов, на развитие онкологии может повлиять курение, а также плохой состав еды и питьевой воды.