Врач назвала привычки, провоцирующие рак желудка в молодом возрасте

Рак желудка все чаще начинают выявлять в довольно молодом возрасте. На развитие заболевания влияют, в том числе, повседневные привычки, их перечислила в разговоре с «РИАМО» врач Виктория Заяц.
— Хаотичное питание на бегу, жесткие диеты и годами нелеченая инфекция — эти факторы создают в слизистой желудка идеальную среду для злокачественного перерождения, — отметила медик.
Доктор назвала еще один фактор риска — хронический дистресс. У людей, живущих под постоянным прессингом, уровень кортизола зашкаливает годами, что влияет на клеточный иммунитет.
360.ru рассказал о продуктах, которые способны вызывать онкологические заболевания желудка. Причиной болезни может стать регулярное употребление консервированных овощей, не содержащих крахмал. Консервированные овощи с большим содержанием соли повреждают клетки желудка, и как следствие провоцируют развития рака. Помимо консервов, на развитие онкологии может повлиять курение, а также плохой состав еды и питьевой воды.